Le Parlement de l’Enfant célèbre ses 25 ans avec un bootcamp d’entrepreneuriat social

Pour marquer son 25ᵉ anniversaire, le Parlement de l’Enfant, initiative fondée en 1999 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, organise un bootcamp inédit les 16, 17 et 19 novembre.

Cet événement, conçu par l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE) en partenariat avec l’Université Internationale de Rabat (UIR), l’ANAPEC et le Club des Anciens Parlementaires (CAPE), réunit 395 jeunes parlementaires issus de toutes les régions du Maroc. L’objectif : promouvoir l’engagement citoyen et préparer de futurs entrepreneurs sociaux.

Pendant deux jours, les participants prendront part à des ateliers intensifs animés par des experts, axés sur l’entrepreneuriat social et les droits des enfants. La troisième journée sera consacrée à une session de pitchs, où chaque équipe présentera son projet devant un jury. Les initiatives les plus prometteuses bénéficieront d’un soutien post-bootcamp et d’un accès à un réseau de partenaires du monde entrepreneurial, renforçant ainsi leurs chances de concrétisation.

Depuis sa création, le Parlement de l’Enfant a permis à plus de 4 000 jeunes Marocains, âgés de 11 à 16 ans, de participer activement aux débats nationaux sur les droits des enfants. Ces jeunes parlementaires, élus pour des mandats de deux ans, mènent des campagnes de sensibilisation, réalisent des visites de terrain et formulent des propositions concrètes pour améliorer la protection des enfants à travers le Royaume. Le Parlement de l’Enfant est ainsi un modèle unique de participation citoyenne, intégrant la jeunesse dans la construction d’un Maroc plus juste et inclusif.

Ce bootcamp, organisé dans le cadre du 25ᵉ anniversaire, s’inscrit dans une dynamique visant à doter les jeunes parlementaires des compétences nécessaires pour devenir des acteurs du changement. En favorisant l’innovation sociale et l’engagement citoyen, l’ONDE et ses partenaires réaffirment leur ambition de faire du Parlement de l’Enfant une plateforme essentielle pour construire un avenir où les droits de tous les enfants sont respectés et protégés.