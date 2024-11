PLF 2025: ces mesures qui consacrent l’État social

Par LeSiteinfo avec MAP

Le projet de loi de finances 2025 comprend des mesures gouvernementales à même de consacrer l’État social, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Répondant aux questions de journalistes lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, Baitas a indiqué que l’Exécutif a augmenté le budget consacré à l’enseignement à 85,6 milliards de dirhams (MMDH), ainsi que le budget dédié au secteur de la santé qui s’élève à 32,57 MMDH.

Ces mesures comprennent notamment la construction d’établissements de l’enseignement, une plus grande attention accordée au personnel enseignant, le règlement d’un certain nombre de dossiers, la construction d’hôpitaux, l’investissement dans les ressources humaines, l’augmentation du nombre de médecins et « l’investissement massif » dans l’équipement médical, a-t-il expliqué.

Selon le ministre délégué, le PLF prévoit également la réforme de l’impôt sur le revenu (IR) et le soutien au pouvoir d’achat des citoyens à travers l’allocation de 40 MMDH, dont 16,6 MMDH pour la Caisse de compensation.

Soulignant que le gouvernement a procédé à l’opérationnalisation des allocations familiales, Baitas a rappelé que le régime de couverture médicale (RAMED) enregistrait un « dysfonctionnement important » en raison du retard des rendez-vous. Il a également fait observer que « 11 millions de personnes ont désormais droit à l’hospitalisation publique gratuite, outre le droit d’accéder aux services du secteur privé ».

Le responsable gouvernemental a, en outre, mis en avant l’importance que l’Exécutif accorde au dialogue social dont le coût s’élève actuellement à 45 MMDH, un montant « inédit ».

Par ailleurs, a-t-il précisé, le gouvernement a alloué un budget de 340 MMDH pour l’investissement, 8,9 MMDH pour le secteur du logement et 14 MMDH pour la promotion du secteur de l’emploi.

S.L