En visite à Laâyoune, l’ambassadeur de France reçoit une darâa sahraouie (PHOTOS)

Dans le cadre de la promotion du patrimoine culturel des provinces du sud marocain, le président de la commune de Laâyoune, Hamdi Ould Rachid, a offert un cadeau au nouvel ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, consistant en une « darâa sahraouie » ainsi que d’autres présents symbolisant l’héritage culturel sahraoui marocain.

L’ambassadeur, arrivé avant-hier lundi à l’aéroport Hassan 1er de Laâyoune, était accompagné d’une importante délégation d’hommes d’affaires français. Dans plusieurs photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voit Christophe Lecourtier portant la « darâa sahraouie » en signe de soutien au patrimoine sahraoui marocain.

Cette visite coïncide avec les « Journées économiques franco-marocaines » organisées par la Chambre de commerce et d’industrie française au Maroc, dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab.

Dans ce contexte, environ cinquante chefs d’entreprise et décideurs économiques français ont tenu, mardi à Laâyoune, une réunion avec des responsables locaux et des élus, afin d’explorer les opportunités d’investissement et de partenariat dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.