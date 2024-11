Conseil de gouvernement: Akhannouch s’exprime sur le discours royal

Par LeSiteinfo avec MAP

En application des Hautes Directives Royales, le gouvernement œuvrera avec le sérieux et la célérité requises pour mettre en œuvre la Vision Royale, en vue d’assurer la coordination et la convergence des attributions pour répondre aux nouveaux besoins de la communauté marocaine à l’étranger, a affirmé, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

S’exprimant à l’ouverture des travaux du Conseil de gouvernement, Akhannouch a passé en revue le contenu du discours du roi Mohammed VI à l’occasion du 49ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, dans lequel le Souverain a souligné le rôle important de la communauté marocaine à l’étranger, à l’instar de toutes les composantes de la société marocaine, dans la défense de la légitimité de la marocanité du Sahara et des symboles sacrés de la Nation.

Dans ce discours, le Souverain a appelé le gouvernement à opérer une transformation dans le monde de gestion des affaires de la communauté marocaine à l’étranger, en procédant à la restructuration du cadre institutionnel du « Conseil de la Communauté marocaine à l’Étranger » et la création de « la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l’étranger », a rappelé Akhannouch.

A cet égard, le Chef du gouvernement a annoncé la tenue ce jeudi de la première réunion avec les départements ministériels concernés, qui sera dédiée à l’examen des moyens et mécanismes institutionnels et juridiques permettant la mise en œuvre optimale des Hautes Directives Royales, et la mise en place d’un programme d’action pour la restructuration des instances concernées par les affaires de la communauté marocaine à l’étranger, conformément à la Haute Vision du roi.

Par ailleurs, Akhannouch a souligné que le roi a mis les Nations Unies devant leurs responsabilités pour la résolution du différend artificiel autour du Sahara marocain, qui n’a que trop duré, soulignant que le Souverain a mis en évidence « la grande différence entre le paradigme réaliste et légitime, qu’incarne le Maroc dans son Sahara, et celui reposant sur une vision sclérosée, coupée du monde réel et de ses évolutions », représenté par les adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume.

A cette occasion, il a assuré que l’ensemble des composantes du gouvernement seront mobilisées pour poursuivre la défense de la question nationale, notamment en cette période cruciale que connait le dossier de l’intégrité territoriale.

