Rachida Dati: “Tout ce que nous faisons avec le Maroc est historique”

Par LeSiteinfo avec MAP

Les relations de coopération entre le Maroc et la France dans le domaine culturel sont de plus en plus importantes, a affirmé, lundi à Rabat, la ministre française de la Culture, Rachida Dati.

« Le Maroc et la France ont signé plusieurs accords leur permettant de développer de véritables échanges dans tous les métiers liés à la culture, à l’art, au cinéma et au patrimoine », a souligné Dati dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie de signature de plusieurs accords entre le Royaume du Maroc et la République française, présidée par le roi Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron.

« C’est un partenariat fort que nous allons évidemment mettre en œuvre », a-t-elle poursuivi, notant que le Maroc et la France sont unis par des liens d’amitié et de partenariat historiques. « Tout ce que nous faisons avec le Maroc est historique, parce qu’il y a de l’humanité dans nos relations », a-t-elle ajouté. Elle a, en outre, salué l’engagement fort du Maroc pour la préservation de son patrimoine et de son histoire.

S.L