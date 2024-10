Prix des viandes rouges : les précisions du gouvernement

Les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la hausse des prix des viandes rouges ont porté leurs fruits, suscitant une baisse des prix à plusieurs reprises, a assuré, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

S’exprimant lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, Baitas a souligné que le cheptel national a reculé par rapport aux années précédentes, rappelant l’adoption par le gouvernement de quatre projets de décret relatifs aux viandes rouges.

Ces textes visent à renforcer l’offre en viandes rouges et à réduire leurs prix, a fait observer le ministre, ajoutant que ces décrets se rapportent notamment à l’importation des bovins et ovins domestiques et à l’autorisation d’importation de viandes selon des cahiers de charges et des procédures reconnues.

L’ensemble des mesures relatives au secteur agricole visent à assurer l’offre en viandes rouges, maîtriser l’inflation des prix, protéger et à reconstruire le cheptel bovin et ovin, a rappelé Baitas.

A cet égard, il a noté que l’élevage est « l’un des secteurs les plus pourvoyeurs d’emplois dans le monde rural », estimant que le recul du cheptel et des moyens dont disposaient les agriculteurs a impacté le domaine de l’emploi dans le monde rural.

Les subventions aux semences et engrais octroyées par le gouvernement ont permis de stabiliser les prix des légumes, a souligné Baitas, ajoutant qu’un accompagnement est assuré pour le secteur de l’élevage, notamment à travers l’importation et l’adoption d’un mécanisme de subvention du fourrage afin de permettre aux agriculteurs de sauvegarder leur bétail.

S.L