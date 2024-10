Mohamed El Khalfi, hospitalisé, rassure ses fans (VIDEO)

Mohamed El Khalfi a tenu à rassurer ses fans sur son état de santé après avoir été placé, vendredi dernier, en réanimation dans une clinique à Casablanca.

Au micro de «Ralia», l’acteur marocain a indiqué que ses organes vitaux sont intacts, précisant qu’il souffre de problèmes au niveau des jambes à cause du diabète dont il souffre. El Khalfi a d’ailleurs remercié le staff médical de la clinique dans laquelle il a été admis, pour son professionnalisme et son engagement.

L’artiste a également remercié Said Naciri grâce auquel, selon lui, il a été hospitalisé et les nombreux acteurs qui ont tenu à lui rendre visite comme Saadia Azgoune, Fatima Khair, Saad Tssouli, Zhour Slimani et Salaheddine Benmoussa.

El Khalfi s’est aussi dit touché par les marques de soutien du public marocain. «Ce soutien est un véritable traitement pour moi», s’est-il réjoui.

Rappelons que la dernière apparition de Mohamed El Khalfi date de septembre dernier, à l’occasion de l’hommage qui lui a été rendu lors du Festival de Casablanca du film arabe.

El Khalfi avait exprimé sa grande joie et son admiration pour l’accueil chaleureux que lui a réservé la presse marocaine, soulignant que c’était la première fois depuis le début de sa carrière en 1957 qu’il bénéficiait d’un tel intérêt de la part des médias. Il a ajouté que cela lui a confirmé la place importante qu’il occupe dans le cœur des Marocains et a remercié les journalistes pour leur soutien.

Par ailleurs, Mohamed El Khalfi avait pris soin de rassurer son public sur son état de santé, précisant que ses maladies l’empêchent de réaliser son rêve de retrouver la scène.

H.M.