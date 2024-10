Météo Maroc : les prévisions de ce lundi 21 octobre 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 21 octobre 2024.

Temps assez chaud sur le sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas et formations brumeuses le matin et la nuit sur l’est de la Méditerranée, les plaines atlantiques et sur le nord-ouest des provinces sahariennes.

– Quelques chasse-poussières sur l’intérieur des provinces sahariennes. – Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, Taza et sur les côtes Centre et Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 07/13°c sur l’Atlas, le Rif, les Plateaux des phosphates et d’Oulmès et sur les hauts Plateaux orientaux, 18/24°c sur l’est et le sud des provinces sahariennes et de 13/19°c sur le reste du pays.

– Températures du jour en légère hausse sur les plaines Nord et en légère baisse ailleurs. – Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Larache et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.