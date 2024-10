Qui est Mustapha Aboumaarouf, le nouveau président de la Haute Autorité de Santé ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Mustapha Aboumaarouf, que le roi Mohammed VI a nommé, vendredi, président de la Haute Autorité de Santé, est titulaire d’un doctorat de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca.

Membre du Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique depuis 2023, Aboumaarouf occupe depuis 2022 les postes de président de l’Université Moulay Slimane à Béni Mellal, de coordinateur du Réseau des Facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire et de conseiller du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’innovation.

Entre 2017 et 2022, il a exercé en tant que Doyen de la faculté de médecine et de pharmacie, alors qu’entre 2014 et 2022, il a été chef de service de la chirurgie orthopédique et traumatologique pédiatriques.

Aboumaarouf a occupé de 2009 à 2017 le poste de directeur de l’Hôpital d’Enfants au CHU de Casablanca.

S.L.