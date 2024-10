Farah El Fassi et Omar Lotfi : le divorce prononcé

Le tribunal de famille a prononcé le divorce de l’actrice marocaine Farah El Fassi, et l’acteur Omar Lotfi. Les deux acteurs ont échoué à trouver un compromis pour éviter leurs problèmes conjugaux. Le divorce de Farah El Fassi et Omar Lotfi a attristé leurs fans, car ils étaient considérés comme l’un des couples les plus aimés du Maroc.

En effet, le couple était très apprécié par les Marocains, leur relation ne se limitait pas seulement à l’amour, mais s’étendait également à leur collaboration artistique.

Farah El Fassi et Omar Lotfi ont travaillé ensemble sur plusieurs projets réussis. Ils ont partagé l’affiche du film intitulé « Le Héros », réalisé par Omar Lotfi, avec Farah El Fassi dans le rôle principal. Le film a été produit par le célèbre producteur et distributeur musical « RedOne ».