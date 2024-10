Gazoduc Maroc-Nigéria : le projet d’accord des États hôtes signé à Lagos

Par LeSiteinfo avec MAP

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) organise, du 8 au 11 octobre à Lagos au Nigeria, un atelier régional destiné à l’examen et la validation de l’Accord des États hôtes (HGA – Host Government Agreement).

Cet atelier, qui s’inscrit dans le cadre du projet du Gazoduc Nigéria-Maroc initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et l’ancien Président Nigérian, Muhammadu Buhari et soutenu par l’actuel Président, Bola Tinubu, fait suite aux divers rounds de négociations des dispositions de l’Accord Intergouvernemental (IGA) et de l’Accord de Gouvernement Hôte (HGA), organisés à Rabat, Marrakech et à Abidjan.

Organisé en partenariat avec l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) et la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC ) en charge du développement du Projet, l’atelier connaît la participation de l’ensemble des États traversés, les départements ministériels et les compagnies pétrolières nationales, au niveau des experts des treize pays traversés.

Cet atelier vise à finaliser le projet d’Accord des États Hôtes (HGA – Host Government Agreement) qui sera signé entre chacun des pays et la Société du projet.

« La présence des experts et des représentants de l’ensemble des pays traversés montre une nouvelle fois, leur volonté et leur engagement à contribuer à l’exécution et à la réalisation d’un projet aussi stratégique et aussi structurant que le Gazoduc Africain Atlantique (Nigéria Maroc) », a souligné le représentant de l’ONHYM, relevant que ce « projet phare qui symbolise la pertinence de la Coopération Sud-Sud, va contribuer au développement économique et social notamment, à travers le développement de différentes industries de la région ».