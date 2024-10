L’UE s’engage à renforcer ses relations étroites avec le Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et le Haut-représentant de l’Union Européenne, Josep Borell ont réaffirmé, vendredi dans une déclaration conjointe, l’engagement de l’UE en faveur davantage de préservation et de renforcement de ses relations étroites avec le Maroc dans tous les domaines, conformément au principe « pacta sunt servanda » (Les conventions doivent être respectées).

« En étroite coopération avec le Maroc, l’UE entend fermement préserver et continuer à renforcer ses relations étroites avec le Maroc dans tous les domaines du partenariat Maroc-UE, conformément au principe pacta sunt servanda », a affirmé von der Leyen et Borrell, dans cette déclaration conjointe, l’acte politique le plus élevé de l’UE, suite aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne sur les accords de pêche et agricole entre le Maroc et l’UE.

Il s’agit aussi d’un acte rare qui souligne l’importance du Maroc et matérialise l’importance du partenariat de l’UE avec le Royaume.

Les deux responsables ont réitéré la « grande valeur » que l’UE attache à « son partenariat stratégique avec le Maroc, qui est de longue date, vaste et profond », soulignant que les deux parties ont établi, au fil des ans, « une profonde amitié et une coopération solide et multiforme, que nous entendons porter à un niveau supérieur dans les semaines et les mois à venir ».

Ils ont aussi indiqué que Bruxelles « prend note » des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne sur les recours contre l’arrêt du Tribunal du 29 septembre 2021 ainsi que de la réponse à la demande de décision préjudicielle relative à l’étiquetage des fruits et légumes provenant des provinces du Sud du Royaume, ajoutant que la Commission européenne « analyse actuellement les arrêts en détail ».

« Dans ce contexte, nous prenons note que la Cour de justice européenne maintient la validité de l’accord sur les produits agricoles pour une période supplémentaire de 12 mois », indique la déclaration conjointe.

S.L.