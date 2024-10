Par LeSiteinfo avec MAP

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch représente le roi Mohammed VI au XIXe Sommet de la Francophonie, tenu vendredi à la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts, au nord de la capitale et qui se poursuivra samedi au Grand Palais à Paris.

A son arrivée au château de Villers-Cotterêts, Akhannouch a été accueilli par le président français Emmanuel Macron et Brigitte Macron, ainsi que la Secrétaire Générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo. Outre le segment ministériel et celui des Chefs d’État et de gouvernement, le sommet de la Francophonie qui se tient sous le thème «Créer, innover et entreprendre en français», se veut un moment d’échange avec les jeunes créateurs et entrepreneurs à travers plusieurs événements, notamment le salon des technologies « Franco Tech » et le Village de la Francophonie qui accueille des pavillons nationaux, dont celui du Maroc, ainsi qu’un festival qui célèbre la langue française.

Depuis son adhésion à l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) en 1981, le Maroc a su se positionner comme un acteur clé à travers sa participation active aux travaux des différentes instances de l’Organisation. Ce dynamisme témoigne de la volonté du Royaume de contribuer à la promotion des valeurs fondatrices de l’OIF, telles que la diversité culturelle, le multilinguisme et la coopération internationale.

S.L.