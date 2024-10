La prolifération des déchets ménagers à Casablanca inquiète (VIDEO)

L’ancienne médina de Casablanca connaît une prolifération des déchets ménagers, ce qui a provoqué la colère des habitants.

Contacté par Le Site info, Mohamed Marbouh, le président de l’association nationale pour la protection des consommateurs et la préservation de l’environnement, a indiqué que les mentalités doivent changer et évoluer pour préserver la propreté de la ville. Il a aussi appelé les autorités à mettre à la disposition des citoyens un bon nombre de poubelles et de bennes à ordures, rappelant que le Maroc s’apprête à accueillir plusieurs évènements sportifs internationaux.

«Les responsables doivent initier des campagnes de sensibilisation à Casablanca afin de mobiliser la population sur l’importance de la propreté urbaine et les comportements responsables à adopter. Il faut aussi informer sur les endroits spécifiques où les déchets doivent être déposés et alerter sur les risques de la prolifération des ordures», a assuré notre source.

H.M.