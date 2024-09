Grand théâtre d’Agadir: où en sont les travaux ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Les travaux de construction du Grand Théâtre d’Agadir avancent à grand pas, a fait savoir Yassine Smougui, Chef de projets à la Société Al Omrane Souss-Massa chargée de la réalisation de cet édifice culturel.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la dynamique culturelle que connaît la ville d’Agadir et la région Souss-Massa, à travers le 5ème volet du Programme de développement urbain (PDU) d’Agadir 2020-2024 dédié à la promotion culturelle, a souligné Smougui dans une déclaration à la MAP, en marge d’une visite de terrain du Wali de la région Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida Outanane, Saïd Amzazi.

L’achèvement du Grand théâtre d’Agadir dont les travaux de réalisation ont démarré en juillet 2022 est prévu avant la CAN 2025, a-t-il assuré.

Dotée d’une salle de spectacle d’une capacité de plus de 1.000 places, cette structure culturelle se distingue par son architecture géométrique singulière qui reflète la volonté de doter la ville d’Agadir d’un théâtre de dernière génération en lui permettant de se hisser au rang des grandes métropoles du Royaume.

Le futur théâtre vise à améliorer l’accès aux structures d’animation culturelle et artistique, avec tout ce qui en découle en termes de développement du potentiel intellectuel et des capacités créatives.

Financé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Conseil régional de Souss-Massa et la Commune d’Agadir, cet édifice culturel permettra également à la ville d’Agadir de s’ériger en une grande destination qui abrite les évènements nationaux et internationaux d’envergure.

