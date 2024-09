Le zoo de Rabat accueille de nouvelles espèces animales

Le Jardin zoologique national de Rabat a récemment enrichi sa collection avec l’arrivée de nouvelles espèces animales, dans le cadre de sa stratégie de conservation de la faune sauvage.

Parmi ces nouveaux animaux figurent les lycaons (Lycaon pictus), les gazelles de Cuvier, les cerfs de Barbarie, ainsi que plusieurs espèces d’oiseaux telles que l’outarde Houbara et des reptiles comme les agames, précise un communiqué du Jardin zoologique national.

Classées par l’Union internationale pour la conservation de la nature comme étant en danger, à l’instar des lycaons, ou vulnérables, comme l’outarde Houbara et les gazelles de Cuvier, les nouveaux arrivants bénéficient désormais d’un habitat reproduisant les conditions naturelles de leur écosystème d’origine et reçoivent les soins nécessaires de la part des équipes vétérinaires et zootechniques pour favoriser leur adaptation à leur nouvel environnement.

À travers ces acquisitions, le Jardin zoologique national apporte du sang neuf à sa collection animale et renforce son rôle dans la préservation de la biodiversité, tout en répondant à la demande des visiteurs de découvrir la richesse du patrimoine faunistique marocain et africain, poursuit le communiqué.

Le Jardin zoologique national de Rabat compte désormais environ 1.800 animaux appartenant à 180 espèces, dont plusieurs sont en voie d’extinction dans leur milieu naturel. À ce titre, il poursuit activement ses programmes de conservation et ses plans de reproduction des espèces, avec pour objectif de renforcer la diversité animale tout en sensibilisant le public, notamment le plus jeune, aux enjeux environnementaux, conclut-on.

