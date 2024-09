Production locale de véhicule de combat : la Défense Nationale signe un partenariat avec le groupe indien Tata

Par LeSiteinfo avec MAP

En exécution des Très Hautes Directives du Roi Mohammed VI visant la modernisation et le renforcement des capacités opérationnelles des FAR et promouvant ainsi, l’autonomie et la souveraineté nationales, notamment en matériel de mobilité de défense, l’Administration de la Défense Nationale et la société Tata Advanced Systems Limited (TASL), filiale du conglomérat international Tata Group, ont conclu un partenariat stratégique visant la production locale du véhicule de combat terrestre WhAP 8×8, à l’usine baptisée TATA Advanced Systems Maroc (TASM).

Selon un communiqué de l’Administration de la Défense Nationale, ce projet renforce également les liens historiques entre le Maroc et l’Inde, deux économies émergentes dont la coopération stratégique dans le secteur de la défense est en pleine croissance.

La convention d’investissement qui prévoit le dispositif d’incitations financières, fiscales et douanières, a été signée par les Ministres représentant les Départements de la Défense Nationale, de l’Intérieur, des Finances, de l’Industrie et de l’Investissement, en présence des représentants de l’Etat-Major Général des FAR et de l’AMDIE, précise la même source.

La signature de cette convention d’investissement intervient pour répondre à la demande locale et à l’exportation vers des marchés extérieurs, souligne le communiqué, ajoutant que cela fait écho à l’ambition du Maroc et de TASL de développer conjointement des liens de coopération Sud-Sud et un pôle régional pour la production de matériel de mobilité de défense.

Ce projet place le Maroc au centre de l’attention en tant que pôle de développement en matière de défense et ouvre des perspectives prometteuses pour les investisseurs intéressés par les secteurs de la défense et de la haute technologie.

Le partenariat entre l’ADN et TASM s’inscrit dans une dynamique plus large de développement de l’industrie de la défense au Maroc, avec l’objectif de bâtir progressivement une autonomie stratégique, relève le communiqué, précisant que l’usine bénéficiera de sources d’approvisionnement locales, soutenant l’écosystème industriel du Royaume et créant de nouvelles opportunités d’emploi.

TATA Advanced Systems Limited, déjà reconnu pour son expertise mondiale dans la fabrication de systèmes de défense, devient un des premiers acteurs internationaux à investir au Maroc dans ce secteur. Ce projet contribue non seulement à la satisfaction des besoins locaux, mais vise également à faire du Maroc un acteur régional émergent dans l’industrie de défense, souligne la même source.

Ledit projet sera réalisé dans un délai maximum de trente-six (36) mois avec un taux d’intégration locale de démarrage de 35% porté à terme à 50% et donnera lieu à la création de 90 emplois directs et 250 indirects.

Les investisseurs peuvent s’attendre à des perspectives prometteuses, tirées par la demande croissante en véhicules de défense et par l’implication de TASL dans un modèle de production intégré. Cette stratégie bénéficie des atouts d’un sourcing local efficace et de la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée, conclut le communiqué.