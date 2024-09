Opération relooking pour le mausolée Sidi Abderrahmane

Le mausolée Sidi Abderrahmane, à Casablanca, a subi des travaux de réhabilitation, ce qui a redonné vie à ce monument emblématique de la métropole.

Après la démolition des habitations insalubres, les murs du mausolée ont été repeints et portent désormais des panneaux indiquant l’histoire des saints qui y sont enterrés. Les escaliers y menant ont également été réaménagés, au grand bonheur des visiteurs.

Le relooking de Sidi Abderrahmane n’a d’ailleurs pas manqué de faire réagir les Casablanca qui ont applaudi l’initiative des autorités locales et appelé à réhabiliter tous les monuments de la ville.

Rappelons qu’en janvier dernier, Mohamed Mhidia, le wali de région Casablanca-Settat, avait ordonné la démolition des habitations insalubres avoisinant le mausolée et l’évacuation des voyantes et des charlatans qui occupaient les lieux. Cette opération avait eu lieu dans le cadre de la large campagne menée afin de mettre fin à l’habitat insalubre et à l’exploitation illégale de l’espace public.

H.M.