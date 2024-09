Maroc-Panama. Hicham Dguig : « il y a eu de la confusion et des erreurs »

Par LeSiteinfo avec MAP

« Il y a des choses à ajuster et plusieurs points forts à mettre à profit pour les prochaines sorties », a affirmé le coach de l’équipe du Maroc de futsal, Hicham Dguig, jeudi à Tachkent, au terme de la victoire des Lions de l’Atlas contre le Panama (6-3), pour le compte de la 2è journée du groupe E du Mondial–2024 en Ouzbékistan.

“Aujourd’hui, le Panama a joué principalement dans notre zone. Alors, nous les avons laissés jouer et en raison du manque d’expérience de certains joueurs, il y a eu de la confusion et des erreurs”, a indiqué Dguig à la presse.

Expliquant l’écart de niveau entre l’équipe du Panama lourdement battue par le Portugal (10-1) lors de la première journée et celle qui a joué contre le Maroc, le sélectionneur national a souligné que “contre le tenant du titre, le Panama s’est cantonné dans sa zone, laissant la balle à son adversaire. En plus, il souffrait d’un manque d’équilibre”.

Pour le technicien marocain, l’important est de se qualifier précocement, dans une compétition où toutes les équipes sont venues pour gagner, se félicitant de la qualification « dès le deuxième match, sans calculs”.

Concernant le prochain match contre le Portugal, Dguig estime que le mental sera déterminant pour décider de l’équipe qui va prendre la tête du groupe.

“Le Maroc et le Portugal se connaissent bien. L’écart entre les deux équipes n’est pas technique, mais plutôt mental et psychologique”, a-t-il affirmé, émettant le souhait que ses protégés puissent jouer sans pression et avec confiance.