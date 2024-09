1er cas de Mpox au Maroc: doit-on s’inquiéter ?

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé la détection, ce jeudi, d’un cas confirmé de la variole du singe (Mpox) au Maroc, dans le cadre du dispositif national de veille et de surveillance épidémiologique.

Dans un communiqué, le ministère précise que ce cas a été détecté dans le cadre du protocole sanitaire en vigueur dans le Royaume depuis le déclenchement de l’alerte sanitaire mondiale, précisant que la personne infectée, qui a bénéficié des soins nécessaires dans un centre médical spécialisé de la ville de Marrakech, se trouve dans un état stable ne suscitant aucune inquiétude.

L’annonce du premier cas de Mpox au Maroc a enflammé la Toile. Dans une déclaration à Le Site info, Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en systèmes et politiques de santé, a toutefois tenu à rassurer les citoyens. «La détection de ce premier cas dans le Royaume prouve l’efficacité du système de veille et de surveillance. Actuellement, le virus se propage dans des pays africains plus facilement que ses précédentes « versions ». Tous les pays du monde sont susceptibles d’être touchés. Le Maroc est en Afrique et a de très forts liens avec les pays africains. C’est donc dans la logique de l’épidémiologie», explique Dr Hamdi.

Selon le médecin, le système de santé marocain avec son protocole de riposte a bien fonctionné. «Les objectifs des systèmes de veille, de surveillance et d’alerte n’empêchent pas l’entrée d’un virus à un pays. Ils permettent de détecter prématurément les cas importés de l’étranger et de réduire au maximum les cas secondaires et la transmission locale», souligne-t-il.

Dr Hamdi a par ailleurs appelé les Marocains à davantage de vigilance. «Il ne faut pas attendre le signalement de centaines de cas pour prendre des précautions. Il faut se laver régulièrement les mains, s’abstenir de tout contact direct avec des personnes infectées ou suspectées de l’être et de veiller à l’hygiène personnelle», a-t-il assuré.

A noter que le patient reçoit les soins de santé nécessaires, conformément aux mesures sanitaires en vigueur, et fait l’objet d’un suivi médical minutieux pour s’assurer de la stabilité de son état, ajoute-t-on de même source, précisant que les protocoles de mise en quarantaine et de suivi médical nécessaires ont été activés, selon les normes sanitaires nationales et internationales.

H.M.