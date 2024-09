Nasser Bourita rencontre son homologue égyptien au Caire

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, mardi au Caire, des entretiens bilatéraux approfondis avec le ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Affaires des Égyptiens à l’étranger, Badr Abdel Ati.

Les deux ministres ont passé en revue les moyens de renforcer les relations bilatérales, conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son frère le Président de la République Arabe d’Égypte, M. Abdel Fattah Al-Sissi, en droite ligne des liens forts de fraternité unissant les dirigeants des deux pays et peuples frères, ainsi que de leur solidarité mutuelle constante, communauté de destin et objectifs communs.

Ils ont, par la même occasion, convenu de renforcer la coordination et les consultations entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, à travers la tenue dans les meilleurs délais de la quatrième session du Mécanisme de dialogue, de coordination et de consultation politique et stratégique, ainsi que l’intensification des échanges de visites entre les responsables des deux pays, dans l’objectif d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations de coopération entre le Maroc et l’Égypte.

Au cours de cet entretien, les deux ministres ont échangé leurs points de vue au sujet des différentes questions d’intérêt commun sur les scènes arabe, continentale et internationale.