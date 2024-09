Inondations à Tata: 52 routes sur 57 rouvertes à la circulation

Par LeSiteinfo avec MAP

Cinquante-deux (52) tronçons routiers sur les 57 endommagés par les inondations et les pluies ont été réouverts à la circulation au lundi à 17h, indique le ministère de l’Equipement et de l’Eau.

Les pluies et orages que le Royaume a connus du 6 au 9 septembre ont entraîné l’interruption de la circulation sur 57 tronçons routiers dans les provinces d’Assa Zag, Al Haouz, Boulemane, Taroudant, Tinerhir, Sidi Ifni, Chichaoua, Figuig, Tata, Zagora, Guelmim, Midelt et de Ouarzazate, relève le ministère dans un communiqué.

Immédiatement le 6 septembre, note la même source, les services du ministère ont déployé, en urgence, près de 200 personnes (ingénieurs, techniciens, conducteurs de véhicules et ouvriers) et plus de 100 engins de terrassement (niveleuses, machines de chargement, des bulldozers et des camions).

« Ainsi, le 9 septembre 2024 à 17h, 52 tronçons routiers sur 57 ont été rétablis », souligne-t-on.

« Le ministère de l’Equipement et de l’Eau reste mobilisé pour ouvrir, au plus vite, les tronçons routiers restants, notamment la route nationale n°10 entre Bouarfa et Bouanan et la route nationale n°12 entre Foum Zguid et Zagora », conclut le communiqué.

