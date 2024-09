Séisme d’Al Haouz: l’opération de déblaiement des décombres quasiment terminée

Par LeSiteinfo avec MAP

L’opération de déblaiement des décombres des logements démolis dans la province d’Al Haouz suite au séisme du 08 septembre 2023 est quasiment terminée à la faveur de l’efficience et de la célérité dont ont fait montre les autorités locales et l’ensemble des intervenants en dépit des reliefs accidentés qui caractérisent cette région du Maroc.

En application des Hautes Instructions Royales, l’ensemble des intervenants veillent, dans le cadre de la mobilisation générale ayant suivi le séisme, à accélérer l’opération de reconstruction dans la province d’Al Haouz et les différentes zones touchées par cette catastrophe naturelle. Ainsi, plusieurs solutions adéquates et appropriées sont en train d’être implémentées sur le terrain au profit des cas critiques.

Dans ce contexte, Youssef Ouardouni, le directeur provincial de l’Equipement et de l’eau à Al Haouz, a indiqué dans une déclaration à la MAP que l’opération de déblaiement a atteint sa phase finale, soulignant que de grands efforts ont été déployés à cette fin. Il a relevé, à ce propos, que plus de 23.360 maisons ont été démolies et que le taux d’enlèvement des décombres s’élève à 99% au niveau de la province.

Ouardouni a fait observer que cette opération s’est heurtée à certaines difficultés liées à la dispersion des douars, à l’éparpillement des habitations et à la nécessité d’enlever les décombres pour faciliter l’accès à ces localités.

Au début, il a été procédé à l’ouverture de 08 routes classées, ainsi que de 35 routes non classées en milieu rural, a-t-il dit, relevant que cette opération a permis l’acheminement des aides et l’évacuation des blessés.

« Les services de la Direction provinciale de l’équipement sont également parvenus à rouvrir la route n°7, considérée comme la principale artère de cette province, et qui a connu d’importants éboulements rocheux », a-t-il ajouté.

Ouardouni s’est félicité, à cet égard, de la fédération des efforts de l’ensemble des intervenants, autorités provinciales, services extérieurs et autorités locales, ce qui a permis de surmonter toutes les difficultés rencontrées.

Dans le cadre du programme d’urgence, a-t-il enchaîné, le ministère de l’Equipement s’est engagé à lancer la réalisation de deux tronçons de la route nationale n°7, chose qui a été faite le 24 juin dernier, précisant que la durée d’exécution de ce projet fixée initialement à 18 mois, sera écourtée.

Cette route relie quatre communes rurales à savoir Ouirgane, Imigdal, Ijoukak et Tlat N’Yacoub. Une fois les travaux terminés, l’interconnexion entre ces communes sera fiable et résiliente aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles, a-t-il assuré.

La réalisation des autres tronçons est dans la phase d’étude pour relier Al Haouz et Taroudant afin de réduire les délais de la traversée et hisser le niveau de développement économique, social et touristique de la région.

Pour sa part, Anas Al Basraoui, chef du service de l’équipement à la province d’Al Haouz, a indiqué dans une déclaration similaire que plus de 23.360 maisons ont été démolies sur un total de 23.500, alors que le taux d’avancement des travaux avoisine les 99%, grâce à la fédération des efforts de la Direction de l’Equipement et du ministère de l’Intérieur, malgré les reliefs difficiles dans certains cas.

L’opération de reconstruction est entamée immédiatement après l’enlèvement des décombres et l’octroi des autorisations nécessaires, a-t-il souligné, faisant savoir que cette opération débute par le creusement des fondations, la livraison de la structure, des façades avant et la toiture.

« Le nombre des fondations déjà creusées a atteint les 11.000, ce qui représente 47 % du total des maisons, alors que 1.000 logements ont été livrés sur 23.500 maisons, soit 5 % du nombre total de logements », a-t-il expliqué.

Ce nombre et cette superficie sont l’équivalent de 1.600.000 m2, a-t-il fait remarquer, notant que les efforts se poursuivent pour terminer cette opération dans les plus brefs délais.

« En tant que Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes (LPEE), nous avons entamé dès le premier jour ayant suivi le séisme d’Al Haouz une opération de détermination de l’état des structures endommagées. Nous avons ainsi identifié les bâtiments qui doivent être démolis et ceux qui doivent être réhabilités », a souligné de son côté, Oussama Aabibou, ingénieur au LPEE et responsable du dossier du séisme d’Al Haouz.

« Nous avons également réalisé un travail technique à travers l’identification des douars dans lesquels la construction est possible ou non, selon des conditions strictes », a-t-il rappelé.

« À ce jour, le Laboratoire a contrôlé plus de 10.000 fondations creusées par les citoyens dont les logements ont été endommagés, et a donné l’aval pour le début des travaux de construction. Nous avons également identifié environ 2.000 maisons nécessitant uniquement la réhabilitation », a relevé Aabibou.

Et d’ajouter que « l’opération de reconstruction fait face à de nombreux obstacles, notamment les reliefs et les routes accidentés menant aux douars, la difficulté de trouver de la main d’œuvre en raison du démarrage simultané des travaux dans la province d’Al Haouz, ainsi que les contraintes liées à l’acheminement des matériaux de construction ».

Il est certain que les effets du séisme du 8 septembre s’estompent dans de nombreuses communes rurales et dans les zones les plus touchées au niveau de la province d’Al Haouz, comme en témoignent les chantiers de constructions en béton qui se répandent dans les quatre coins de la province, ce qui dénote la détermination des habitants à tourner cette page douloureuse avec beaucoup d’espoir et d’optimisme.

