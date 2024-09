Le roi Mohammed VI écrit au président du Vietnam

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République socialiste du Vietnam, Tô Lâm, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le roi fait part au président Tô Lâm de ses félicitations et ses vœux les plus chaleureux pour le bonheur et la prospérité du peuple vietnamien.

Le Souverain saisit cette occasion pour réitérer sa constante détermination à œuvrer avec le président vietnamien au service des liens étroits et traditionnels de l’amitié maroco-vietnamienne.

