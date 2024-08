Settat : réunion d’urgence pour gérer la crise de l’eau

La préfecture de Settat a organisé, le lundi 26 août 2024, une réunion pour suivre et discuter des mesures de gestion de la crise de l’eau dans la région. Cette réunion fait suite aux instructions du roi Mohammed VI et vise à soutenir les initiatives gouvernementales relatives à la gestion des problèmes d’eau.

La réunion, présidée par le wali de la province de Settat, Ibrahim Abouzaid, a rassemblé le chef du département des affaires intérieures, les autorités locales, les services de sécurité, le directeur de l’équipement et de l’eau de la province, le directeur régional de l’eau potable par intérim, le directeur général par intérim de la distribution de l’eau et de l’électricité de Chaouia, ainsi que les représentants des agences de l’Oued Oum Er-Rbia et l’Oued El Abid.

Lors de cette réunion, le wali a souligné l’importance cruciale de ce sujet en raison des défis auxquels notre pays est confronté notamment les années successives de sécheresse, la diminution des ressources en eau et le recul du niveau des réservoirs. Il a abordé les mesures prises, leur mise en œuvre et leurs effets.

Les efforts déployés par les autorités provinciales et locales ont été examinés, avec des interventions de plusieurs services externes dont l’Office national de l’eau potable, l’agence de bassin d’Oum Er-Rbia et le directeur de l’agence autonome de distribution de l’eau et de l’électricité de Chaouia.

Le wali a souligné que, pour obtenir les résultats escomptés, il est essentiel que tous les acteurs qu’ils soient directement ou indirectement impliqués dans cette problématique, participent activement à cette mission.

« Cette question touche une ressource vitale et stratégique, fondamentale pour la souveraineté hydrique du Maroc. Il est donc crucial de suivre les mesures visant à sensibiliser les utilisateurs d’eau à la gravité de la situation et à préserver à la fois la sécurité alimentaire et hydrique, en traduisant ces préoccupations par une économie significative de cette ressource vitale »,a souligné le Wali.

Ce dernier a également précisé que ces mesures incluent la régulation et l’organisation du débit afin de réaliser un maximum d’économies d’eau. Elles englobent également la lutte contre le gaspillage et la perte d’eau en préservant les réserves stratégiques des ressources hydriques et en mettant en œuvre les interventions des services chargés du contrôle de l’eau.