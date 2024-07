À l’initiative d’IFC, décideurs et investisseurs se réunissent à Essaouira

L’événement « Essaouira Investor Day », dédié à la promotion des investissements privés dans la région de Marrakech-Safi, se tiendra ce 23 juillet au Sofitel Essaouira Mogador.

Cette nouvelle rencontre, qui connaîtra la présence du Conseiller royal, André Azoulay, et des ministres Nizar Baraka (ministre de l’Équipement et de l’Eau), Khalid Aït Taleb (ministre de la Santé et de la Protection sociale), Mohcine Jazouli (ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques) et Ghita Mezzour (ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative), mettra en avant les opportunités d’investissement qu’offre la région et plus particulièrement la province d’Essaouira dans des secteurs à fort potentiel de croissance et de création d’emplois, en particulier l’agriculture durable, les infrastructures, l’écotourisme et les industries créatives et culturelles.

Le président de la CGEM (Confédération Générale des Entreprises du Maroc), Chakib Alj, le président du Conseil régional de Marrakech-Safi, Samir Goudar, ainsi que le directeur d’IFC pour l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique, Cheick-Oumar Sylla, participeront également à l’événement.

Organisé par le Centre régional d’investissement (CRI) de la région de Marrakech-Safi et la Société financière internationale (IFC) cet événement intervient dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement marocain pour promouvoir un développement socio-économique compétitif et durable dans les régions du pays.

Plus d’une centaine de participants sont attendus à cette conférence, qui réunira donc des membres du gouvernement du Maroc ainsi que des acteurs clés des secteurs public et privé marocains et internationaux.