La Bourse de Casablanca ouvre dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse mercredi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,08% à 13.467,47 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,23% à 1.092,52 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,15% à 981,62 pts. Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, reculait de 0,28% à 1.223,64 pts.

Aux valeurs individuelles, les meilleures performances étaient affichées par Ennakl (+4,63% à 33,69 dirhams (DH)), Bank of Africa (+4,14% à 198,9 DH), Bmci (+2,96% à 627 DH), Douja Prom Addoha (+2,78% à 29,97 DH) et Stroc Industrie (+2,61% à 31,8 DH).

À l’opposé, Société des Boissons du Maroc (-3,88% à 2.450 DH), Akdital (-1,62% à 851 DH), TGCC S.A (-0,51% à 313,4 DH), Risma (-0,4% à 248 DH) et Lesieur Cristal (-0,36% à 275 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Mardi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,17%.