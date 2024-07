Maroc: les prix des sardines repartent à la hausse

Les prix des sardines ont enregistré une hausse importante récemment, ce qui a provoqué la colère des consommateurs.

Alors que le prix du kilo oscille désormais entre 15 et 16 dirhams, de nombreux citoyens, surtout ceux aux revenus limités, n’ont pas pu se procurer ce produit tellement prisé sur les tables marocaines. Cette flambée concerne également d’autres variétés de poissons et de fruits de mer comme la sole, le calamar et les crevettes. Selon les professionnels du secteur, cette hausse de prix est due aux spéculations qui affectent les marchés.

Sur la Toile, plusieurs internautes n’ont pas manqué d’appeler les responsables à intervenir afin de renforcer les contrôles des prix et protéger les consommateurs.

