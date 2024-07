Casablanca, Mohammedia, Bouznika… Grande affluence sur les plages

Le weekend dernier, les plages du Maroc ont connu une grande affluence suite à la hausse des températures.

C’est le cas des plages de Ain Diab, à Casablanca, et de Mohammedia, où plusieurs familles, en quête de fraîcheur, se sont rendues pour prendre des bains de soleil, au grand bonheur des enfants en particulier. Les plages de Martil, de Bouznika et de Mohammedia n’ont pas fait l’exception et ont également accueilli des dizaines de baigneurs.

Par ailleurs, voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 02 juillet 2024 :

– Temps chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud et assez chaud sur l’Oriental et les plaines intérieures.

– Nuages bas avec formations brumeuses sur les plaines atlantiques Nord et Centre et sur la Méditerranée, la matinée et la nuit.

– Rafales de vent assez fortes sur les provinces Sud et les côtes Centre.

– Températures minimales de l’ordre de 20/27°C sur le Sud-Est et l’Est et le Sud des provinces sahariennes, 13/15°C sur l’Atlas et le Rif et de 15/20°C partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le détroit, peu agitée à agitée au nord de Safi et agitée à localement forte au Sud.

H.M.