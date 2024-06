Aziz Akhannouch préside une réunion consacrée au 7ème recensement général de la population

Par LeSiteinfo avec MAP

En application des Hautes Instructions du Roi Mohammed VI contenues dans la lettre royale adressée au Chef du gouvernement en date du 20 juin, M. Aziz Akhannouch a présidé, lundi à Rabat, une réunion consacrée au 7ème recensement général de la population et de l’habitat, prévu à la fin de l’été.

Au cours de cette réunion à laquelle ont pris part le ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, et le Haut-Commissaire au Plan, M. Ahmed Lahlimi Alami, M. Akhannouch a rappelé le contenu de la lettre royale qui a tracé les grandes lignes pour assurer la réussite de cette importante opération et dont les hautes orientations ont été assimilées par les différents intervenants, assurant de leur mobilisation pour faire de cette échéance une réussite, conformément aux aspirations du Souverain, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

M. Akhannouch a affirmé, à cet égard, que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour assurer les moyens du plein succès de cette opération d’envergure nationale et son organisation dans les délais impartis, conformément aux Hautes Instructions Royales, soulignant l’importance des résultats du prochain recensement pour l’élaboration des politiques publiques pertinentes et l’harmonisation des différents programmes avec les besoins des citoyens.

Après avoir mis l’accent sur l’importance de la mobilisation générale des moyens humains et logistiques, le Chef du gouvernement a appelé, conformément aux Hautes Instructions Royales, l’ensemble des administrations et des établissements publics et les services déconcentrés concernés, à faire preuve d’une implication sérieuse et d’une coordination étroite pour la réussite de l’organisation du 7ème recensement général de la population et de l’habitat, qui constitue un mécanisme important pour une compréhension fine de l’évolution démographique et socio-économique du Royaume et pour l’élaboration de politiques pertinentes aux niveaux national et local.

La réunion a permis d’examiner les différentes dispositions pratiques relatives à l’organisation de l’opération de recensement, à la lumière des Hautes Instructions contenues dans la lettre royale adressée au Chef du gouvernement, visant à assurer une opération novatrice par l’approche et les moyens technologiques qui seront mobilisés pour la collecte et le traitement de l’information; et ambitieuse par l’élargissement des champs d’investigation à de nouvelles thématiques, à l’instar du projet sociétal structurant de la protection sociale, que Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, entoure de Sa Haute sollicitude.

La lettre royale adressée au Chef du gouvernement, jeudi dernier, avait souligné la contribution précieuse des résultats du prochain recensement général de la population et de l’habitat à « la concrétisation de notre projet de société et au bon déploiement de notre modèle de développement, bâtis sur les principes de démocratie politique, d’efficacité économique, de développement humain et de cohésion sociale et territoriale ».