Sahara: la position de la Slovénie

Par LeSiteinfo avec MAP

La Slovénie a salué le Plan marocain d’autonomie comme « une bonne base pour parvenir à une solution définitive et consensuelle » au différend régional autour du Sahara marocain, sous les auspices du Secrétaire général des Nations unies et de son Envoyé personnel.

Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens, tenus mardi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la vice-Première ministre et ministre slovène des Affaires étrangères et européennes, Tanja Fajon.

La Slovénie a réitéré le soutien constant de son pays au processus mené sous l’égide de l’ONU et s’est félicitée, à cet égard, des efforts sérieux et crédibles du Maroc pour parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable, mutuellement acceptable et basée sur le compromis, à la question du Sahara marocain, souligne-t-on dans le communiqué conjoint.

Les deux ministres, ajoute la même source, ont exprimé leur position commune quant au rôle exclusif des Nations Unies dans le processus politique, réaffirmant leur soutien aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, y compris la résolution 2703 du 30 octobre 2023.

Ils ont réitéré l’appui de leurs pays respectifs aux efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies, visant à faire avancer le processus politique sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU, ainsi que leur soutien à la MINURSO. Cette position constructive de la Slovénie, 16ème pays de l’Union européenne à soutenir le Plan marocain d’autonomie, s’inscrit dans une dynamique internationale qui a vu plus d’une centaine de pays membres de l’ONU apporter leur appui à cette initiative.

La vice-Première ministre et ministre slovène des Affaires étrangères et européennes effectue une visite officielle au Maroc, à l’invitation de Bourita, à l’occasion de la célébration du 32ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République de Slovénie.

S.L.