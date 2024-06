Yakumanka : une nouvelle ère culinaire s’ouvre au Mazagan Beach & Golf Resort

Une nouvelle ère gastronomique s’annonce cette saison à Mazagan Beach & Golf Resort avec l’ouverture de Yakumanka, un restaurant péruvien d’exception dirigé par le chef Daniel Galvez.

Faisant partie du groupe Acurio International, Yakumanka est réputé pour sa capacité à fusionner les traditions culinaires péruviennes avec des éléments contemporains. Le Chef Galvez promet une expérience gustative unique, riche en saveurs et en émotions.

Installé sur la superbe terrasse du restaurant du golf, offrant une vue panoramique sur le golf et la mer, Yakumanka transcende l’expérience culinaire pour devenir un véritable voyage sensoriel à travers les délices et les mystères du Pérou. Ce nouveau joyau met l’accent sur des plats péruviens authentiques, en utilisant des ingrédients frais et locaux pour offrir une expérience culinaire traditionnelle.

Le menu propose des classiques péruviens tels que le cebiche, l’un des plats emblématiques du Pérou. Ce mets à base de poisson découpé en cubes est délicatement mariné dans un « leche de tigre », une sauce rafraîchissante, harmonieuse et délicatement parfumée à la coriandre ; il est accompagné de patate douce, de « choclo » et de « chulpe », maïs typiques du Pérou.

Les fruits de mer et les produits de la terre sont grillés dans le four à bois, qui leur confère un arôme et une saveur incomparables, toujours en parfaite harmonie avec divers ingrédients péruviens.

Chaque aspect de cette nouvelle pépite a été minutieusement conçu pour capturer l’essence même de la culture péruvienne. Une décoration aux notes marines, évoquant les vacances avec ses filets accrochés, ses tables et chaises en bois et ses murs ornés de tableaux à citations ; chaque détail témoigne de l’authenticité et de la passion qui caractérisent la cuisine péruvienne.

À Yakumanka, l’animation n’est pas seulement un divertissement mais une célébration de la vivacité et de la convivialité péruviennes. Avec une musique envoûtante, en journée comme en soirée, chaque moment se transforme en fête où l’enthousiasme et la joie de vivre sont à l’honneur.

Les convives sont invités à découvrir l’extraordinaire expérience culinaire qui les attend à Yakumanka. C’est tout un voyage vers un univers de saveurs exquises, préparées avec maestria par le Chef Daniel Galvez.