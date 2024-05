Remaniement ministériel imminent ? Ryad Mezzour répond (VIDEO)

Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, était l’invité des Eco. Dans cet extrait, répond à la question «Aurez-vous le temps de réaliser toutes vos ambitions ?».

La réponse ne souffre d’aucune contestation. «Je servirai mon pays de la naissance à la mort. Et si je peux, même après !». Et d’ajouter : «Après, est-ce qu’il y aura un remaniement ou pas ? Constitutionnellement, c’est une prérogative de Sa Majesté, sur proposition du Chef du gouvernement. Et le Chef du gouvernement a annoncé qu’il y réfléchissait. Il fera son travail avec les partenaires de la coalition, puisqu’il semble que la coalition reste la même. Et puis, il soumettra, j’en suis certain, ses propositions à Sa Majesté, qui disposera».