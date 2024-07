Véhicules électriques: Ryad Mezzour fait le point (VIDEO)

Rétro. Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, était l’invité des Eco. Dans cet extrait, il nous parle des véhicules électriques.

« On est en train de construire l’une des chaînes de valeur les plus intégrées et les plus complètes et les plus compétitives au monde, pour produire des batteries électriques avec le numéro un mondial. Les travaux sont lancés. Nous parlons aussi avec beaucoup d’autres acteurs, qui font des produits complémentaires, qui sont dans le tuyau, avec lesquels on négocie aujourd’hui pour pouvoir avoir une chaîne complète, intéressante, intégrée et compétitive. Nous serons aussi très, très bons dans le véhicule électrique.

Aujourd’hui, nos constructeurs sont déjà en train de programmer et de mettre en place les plateformes pour accueillir l’électrique au Maroc. Eux aussi ont des capacités installées. Renault fabrique ici 17% des véhicules de son groupe, ce n’est pas rien ! Et on produit les deuxième et troisième véhicules les plus vendus en Europe. Vous pensez bien que les constructeurs qui sont là ne vont pas abandonner ces parts de marché et accompagner la transition. Regardez ce qu’on est en train de faire sur la chaîne de valeur, on a anticipé. Aujourd’hui cette chaîne est dans les produits primaires : les cathodes, les anodes, etc. Elle sert à d’autres écosystèmes qui sont plus matures. Mais elle sera prête pour pouvoir faire la jonction avec nos propres écosystèmes et faire la jonction de manière compétitive, de manière intégrée ».