Portrait: qui est Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce (VIDEO)

Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, était l’Invité des ÉCO. «C’est un grand honneur et un grand bonheur de pouvoir servir mon pays et de jouir de la confiance royale depuis le 7 octobre 2021, en tant que ministre de l’Industrie et du Commerce, au sein du gouvernement de Sa Majesté», commente fièrement Ryad Mezzour, en évoquant son parcours. Avant cela, il a occupé le poste de directeur de cabinet de son prédécesseur, Moulay Hafid Elalamy.

Auparavant, il a été pendant 5 ans directeur de cabinet du président du Conseil économique, social et environnemental et chef de l’Istiqlal, Nizar Baraka. Ryad Mezzour a entamé son parcours en tant que dirigeant d’entreprise du secteur privé. Il se dit fier d’avoir pu profiter des années de formation auprès des grands hommes que sont Baraka et Elalamy.

«Ils sont des mentors exceptionnels qui m’ont appris l’intérêt de la chose publique, ses leviers, les perspectives, les arguments de négociation, la gouvernance publique ainsi que le respect des institutions et des compétences formidables qu’on a dans le secteur public», soutient-il.

Justement, il juge à la fois compliqué et en même temps très facile de reprendre le flambeau du ministère. «Très compliqué, parce que l’équipe du ministère perdait son meilleur joueur, perdait son attaquant. Il inspirait, il guidait, il donnait de l’énergie, il négociait, il impulsait.

On a donc perdu une énergie vitale très forte au sein du ministère. Et en même temps, il avait constitué une équipe assez solide, performante, motivée, patriote, avec une grande expérience et une grande expertise. Cela nous a permis, ensemble, de pouvoir relever le défi et, je l’espère, de réussir à obtenir des résultats», explique-t-il. Voici un premier extrait de notre grand entretien avec Ryad Mezzour.