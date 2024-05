Naissance de 70 animaux rares au Jardin Zoologique de Rabat

À l’occasion de la journée internationale de la biodiversité et dans le cadre de sa stratégie de conservation de la faune sauvage marocaine et africaine, le Jardin Zoologique National de Rabat (JZN) annonce la naissance de plus de 70 animaux d’espèces endémiques marocaines et africaines lors du premier trimestre de l’année 2024.

Ces espèces, classées par l’Unité internationale pour la conservation de la nature (UICN), en danger critique comme c’est le cas pour l’Addax, ou en danger pour l’ibis Chauve, ou vulnérables comme les Mouflons à manchettes et les gazelles dorcas, confirment le positionnement du JZN en tant que première plateforme nationale en matière de préservation de la faune sauvage et de conservation de la biodiversité locale.

À ce titre, le JZN abrite plus de 1800 animaux représentant près de 180 espèces et œuvre sur plus de 22 programmes de conservation des espèces endémiques rares et menacées d’extinction, dont 8 espèces faisant l’objet d’un programme de réintroduction afin qu’elles réintègrent leur habitat naturel, parmi lesquelles 5 espèces éteintes à l’état sauvage au Maroc.

Cette gestion avisée de la collection animale, associée à une planification rigoureuse notamment par le renouvellement des mâles reproducteurs et par la constitution de noyaux fondateurs, permet d’avoir un impact positif sur la reproduction et sur l’augmentation des effectifs des animaux.

L’objectif final étant de constituer des populations viables sur le long terme permettant le renforcement de la collection animale et partant, des réintroductions de certains groupes dans leurs habitats naturels d’origine.