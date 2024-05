33ème Sommet Arabe: le discours du roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a affirmé, jeudi, que l’avenir de la Nation arabe est tributaire de la conception d’une vision stratégique commune et d’une volonté politique sincère, pour consolider son unité et resserrer ses rangs.

« L’avenir de la Nation arabe reste tributaire de la capacité à concevoir une vision stratégique commune adossée à une volonté politique sincère, pour consolider son unité et resserrer ses rangs, au service des intérêts communs de nos peuples, et de manière à concrétiser leurs aspirations à davantage d’entente, d’interaction et de complémentarité entre leurs différentes composantes », a souligné le Souverain dans un discours adressé au 33ème Sommet de la Ligue des Etats Arabes qui a ouvert ses travaux à Manama, au Royaume de Bahreïn.

Déplorant que la complémentarité et l’intégration économiques entre les pays de la Ligue Arabe demeurent en deçà des attentes des pays membres, même si ces Etats disposent de tous les atouts pour y parvenir, le roi a souligné que cet état de fait n’est pas une fatalité et qu’il convient d’adopter une approche réaliste qui croit en l’idée de construction d’un projet commun.

Une approche qui respecte aussi les principes de bon voisinage, de souveraineté nationale et d’intégrité territoriale des pays, a poursuivi le Souverain dans Son discours, dont lecture a été donnée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, notant qu’il importe également de se garder de toute ingérence dans leurs affaires, et de s’abstenir d’alimenter les velléités de division et de séparatisme.





Le roi a, une fois de plus, déploré le fait que l’Union du Maghreb Arabe ne remplisse pas le rôle naturel qui lui revient, en appui au développement commun des Etats maghrébins, en garantissant, notamment, la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services entre ses cinq pays membres.

Le Souverain a, en outre, mis l’accent sur l’importance des Ressources Humaines qui doivent bénéficier d’une attention toute particulière, et, au premier rang, la jeunesse arabe à laquelle il convient d’ouvrir de meilleures perspectives de qualification et d’évolution, en mettant notamment à sa disposition les outils et les supports pédagogiques et de formation modernes.

« Il sied également de créer, au profit de ces jeunes, plus d’opportunités d’emplois dans divers domaines de manière à favoriser leur participation à la vie politique et leur insertion socio-économique », a affirmé le roi, soulignant que le fait de façonner et de former une jeunesse consciente et responsable, véritable richesse des Etats arabes, est le meilleur moyen de consolider leur position, de les mettre en capacité d’affronter leurs enjeux décisifs afin qu’ils puissent in fine s’affirmer comme des acteurs influents dans leur environnement régional et international.

S.L.