Hystérie collective dans un lycée à Casablanca

Mercredi, 18 élèves d’un lycée de Hay Mohammadi, à Casablanca, ont été transportés, dans un état hystérique, aux urgences de l’hôpital Mohammed V, afin de recevoir les soins nécessaires.

Une source de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) du grand Casablanca a indiqué à Le Site info que les élèves en question ont prétendu avoir été asphyxiés et ont été immédiatement évacués. Le personnel médical, après les avoir examinés, ont constaté que leur état de santé est normal et ne présentait aucun signe d’asphyxie.

La même source explique qu’il est devenu assez fréquent que des élèves fassent exprès de perdre connaissance afin de perturber le déroulement normal des cours.

A.I.