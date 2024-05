Hajj : le Maroc, adhère à l’initiative « Route de la Mecque » au service des pèlerins

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère saoudien de l’Intérieur poursuit le déploiement de l’initiative « Route de la Mecque » pour la sixième année, dans le cadre du programme de services rendus aux pèlerins et ce, par le biais de salons aménagés dans onze aéroports de sept pays : le Maroc, l’Indonésie, la Malaisie, le Pakistan, le Bangladesh, la Turquie et la Côte d’Ivoire.

L’initiative « Route de la Mecque » offre aux pèlerins l’opportunité d’accomplir de manière fluide les démarches depuis leur pays, allant de la délivrance du visa électronique à l’achèvement des procédures d’entrée en Arabie Saoudite depuis l’aéroport du pays de départ après vérification des exigences sanitaires.

S’y ajoutent le codage et le tri des bagages en fonction des modalités de transport et d’hébergement dans le Royaume et le transfert direct des pèlerins vers les autocars devant les emmener à leurs résidences à la Mecque et à Médine via des circuits désignés, tandis que les partenaires se chargeront de livrer leurs bagages à destination.

Après une phase pilote en 2018, l’Initiative « Route de la Mecque » a été lancée en 2019 apportant un changement radical à l’expérience des pèlerins en provenance de sept pays en leur permettant de bénéficier de prestations de qualité lors de leur voyage vers l’Arabie Saoudite.