Sommet « Bridge Africa » : l’UM6P au service de l’innovation et du progrès en Afrique

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a donné le coup d’envoi aujourd’hui au Sommet « Bridge Africa », qui se tiendra du 6 au 8 Mai 2024 au Campus de Benguerir. S’inscrivant dans le cadre du programme Bridge Africa initié par l’Université, cet événement rassemble près de 140 participants de 25 pays africains, incluant des acteurs clés du continent pour explorer des solutions innovantes aux défis du développement en Afrique.

Le Sommet réunit des jeunes leaders et talents africains dynamiques et engagés, autour de trois journées thématiques : inspirer, impliquer et agir, avec une programmation autour du développement du leadership, des ateliers de planification stratégique ainsi que des activités de développement communautaire. L’événement prévoit également un village des solutions ainsi qu’une exposition artistique.

L’organisation du Sommet « Bridge Africa » par l’UM6P s’inscrit dans le cadre de son engagement à contribuer au développement du continent africain. L’Université s’est dotée d’une vision ambitieuse pour l’Afrique, basée sur la collaboration, l’innovation et l’excellence. Il s’agit d’une opportunité pour les jeunes leaders africains de se rencontrer, d’échanger des idées et de construire des initiatives durables pour un avenir meilleur pour l’Afrique.

L’événement a été ouvert par Hicham El Habti, Président de l’UM6P qui a déclaré à cette occasion que : « le programme Bridge Africa est une initiative à plusieurs volets, conçue pour rassembler de jeunes leaders africains à fort potentiel afin d’aborder des thèmes clés tels que la science, la technologie, l’innovation, le développement économique et la sécurité alimentaire, avec pour objectif principal de créer un impact sur le continent ».





Khalid Baddou, Directeur du Programme Bridge Africa, souligne l’importance du programme en précisant : « le programme soutient des projets innovants en offrant non seulement un cadre inspirant, mais aussi des ressources essentielles telles que l’infrastructure, l’expertise et la formation. Il encourage les projets à impact par le biais de services de soutien complets, y compris le coaching, le mentorat et la mise en réseau, en veillant à ce que les initiatives aient un effet durable. Il s’appuie sur la vitalité des jeunes pour proposer des solutions, en tirant parti des partenariats entre le Maroc et le continent dans son ensemble ».

Pour rappel, le programme Bridge Africa rassemble de jeunes africains de différents horizons et expertises, engagés pour mener des projets à impact pour le continent africain. Il est destiné aux leaders africains âgés de 25 à 40 ans, originaires du continent africain et de ses citoyens du monde.

Afin de participer à la journée sous le thème de l’ »Action » prévue le 8 Mai, les inscriptions sont ouvertes sur la plateforme dédiée.