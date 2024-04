Aéroport Mohammed V: belle hausse du trafic aérien en 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

L’aéroport international Mohammed V de Casablanca a enregistré une hausse de 6% du trafic de passagers au titre du premier trimestre de cette année, fait savoir l’Office National des Aéroports (ONDA).

La plateforme aéroportuaire a accueilli près de 2,25 millions de passagers de janvier à mars 2024 contre environ 2,12 millions durant la même période de l’année dernière, précise l’ONDA dans son bilan du trafic aérien.

S’agissant du mois de mars 2024, le trafic aérien a connu une baisse de 4 pc, à 705 mille passagers, contre plus 736 mille au troisième mois 2023, poursuit La même source.

Concernant le trafic aérien commercial au niveau national, les aéroports marocains ont accueilli plus de 6,87 millions de passagers pour plus de 51 mille vols, soit une hausse respective de 14% et 11% par rapport à la même période en 2023.





Par ailleurs, l’ONDA assure poursuivre son ambitieux programme d’investissement qui comprend de grands projets en cours de réalisation aux aéroports de Rabat-salé, Tétouan, Al Hoceima, Agadir, Marrakech, Tanger, outre celui de Casablanca dont les études sont en cours.

S.L.