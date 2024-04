L’UM6P se distingue au sommet de l’Alliance U7+ sur l’éducation et la durabilité

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a pris part au sommet présidentiel de l’Alliance U7+, réunissant les universités des pays du G7 et d’autres pays du monde. Cette édition organisée autour du thème « Education Inclusive pour une Société Inclusive », s’est tenue à l’Université Bocconi à Milan le 11 et 12 Avril 2024.

Ce sommet, une étape importante dans les préparatifs des prochaines réunions du G7 prévues en juillet en Italie, a offert une plateforme de discussions autour des stratégies mondiales sur l’éducation et la durabilité.

L’Université Mohammed VI Polytechnique, représentée par son Président Hicham El Habti, a réaffirmé son engagement pour une éducation inclusive grâce à un programme de bourses soutenant 80% de ses étudiant.e.s. Le Sommet a permis à l’UM6P de renforcer son engagement envers les normes éducatives et environnementales mondiales, en accord avec les recommandations de l’Alliance U7+ aux leaders du G7. Ces recommandations soulignent l’importance d’un accès universel à une éducation de qualité pour des sociétés inclusives et stables.

Lors de son intervention à la session « Changement climatique et durabilité », Hicham El Habti a souligné les contributions significatives de l’Université à la durabilité, en particulier ses initiatives dans les domaines des énergies renouvelables, de l’agriculture durable et des technologies vertes. L’implication de l’UM6P dans des projets majeurs tels que la Ville Verte de Benguerir et le Green Energy Park la positionne comme un leader dans la recherche de solutions concrètes aux défis globaux de la durabilité.





A l’issue de ses travaux, les recommandations clés de l’Alliance U7+ au G7 ont mis l’accent sur deux points majeurs: l’amélioration de l’accès mondial à l’éducation et le soutien aux communautés marginalisées. En incitant les pays du G7 à travailler ensemble, elles visent à réduire les barrières éducatives et à investir dans l’enseignement supérieur, en particulier dans les pays à faible et moyen revenu. De plus, un appel est lancé en faveur d’un financement destiné à aider les étudiants issus de milieux défavorisés et à assouplir les restrictions de visa pour les universitaires en situation précaire.

Ces recommandations, qui seront soumises à la réunion du G7 en Italie, revêtent une importance capitale pour les enjeux mondiaux. Les perspectives et initiatives présentées par l’UM6P lors du sommet présidentiel de l’Alliance U7+ permettront de contribuer significativement aux discussions sur la politique mondiale, notamment en ce qui concerne la durabilité et l’éducation.