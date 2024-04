La Bourse de Casablanca clôture en territoire positif

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges en territoire positif mercredi, son principal indice, le MASI, gagnant 0,17% à 13.384,83 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 0,38% à 1.086,29 pts, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, s’est adjugé 0,59% à 967,64 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a cédé 1,3% à 1.213,21 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a augmenté de 0, 06% à 12.487,69 pts, alors que le FTSE CSE Morocco All-Liquid s’est bonifié de 0,22% à 11.184,58 pts.





Sur le plan sectoriel, l’indice des sociétés de portefeuilles et Holdings s’est offert la plus forte hausse (+6,36%), devant l’industrie pharmaceutique (+3,1%) et l’agroalimentaire et production (+1,88%).

En revanche, l’indice de la participation et promotion immobilières a subi la plus forte baisse (-6,36%), suivi de la chimie (-4,46%) et la sylviculture et papier (-3,63%).

Le volume global des échanges a porté sur 3,51 milliards de dirhams (MMDH). Ce volume a été réalisé principalement par les opérations d’augmentations de capital (2,99 MMDH).

S’agissant du volume réalisé sur le marché Central Actions, il s’est élevé à 519,49 millions de dirhams (MDH) dominés par les transactions sur Addoha (142,08 MDH), Alliances (80,48 MDH) et TGCC (45,81 MDH).

La capitalisation boursière a, quant à elle, dépassé 693,66 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, IB Maroc.com (+9,98% à 26 DH), Involys (+7,64% à 91,6 DH), Fenie Brossette (+6,4% à 108 DH), Detlta Holding (+6,38% à 41,49 DH) et Promopharm SA (+5,99% à 976,2 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’opposé, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Résidences Dar Saada (-6,9% à 61,3 DH), Alliances (-6,43% à 245 DH), Addoha (-6,27% à 35,15 DH), Stroc Industrie (-5,52% à 27,4 DH) et SNEP (-4,72% à 585 DH).