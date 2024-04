Affaire Momo Bousfiha: l’animateur brise le silence (VIDEO)

Mohamed Boufiha, plus connu sous le nom de Momo, s’est enfin exprimé sur l’affaire dans laquelle il a été condamné à quatre mois de prison ferme par le tribunal de première instance de Ain Sebaâ, à Casablanca. L’animateur de Hit Radio est accusé d’avoir participé à un délit fictif et à la diffusion intentionnelle de fausses informations.

Dans une vidéo sur son compte Instagram, Momo a livré sa version des faits et a tenu à se défendre. «Je suis une victime dans cette affaire. Je n’ai aucun lien avec les mis en cause. Je ne les connais pas et je ne les ai jamais rencontrés auparavant», a expliqué le célèbre animateur.

«Je vais faire appel du verdict et j’ai totalement confiance en la justice de mon pays. Mes avocats croient en mon innocence et disposent des éléments nécessaires pour le prouver», a précisé Momo.

Par ailleurs, il a tenu à remercier Hit Radio pour son soutien indéfectible et toutes les personnes qui lui ont envoyé des messages pour le réconforter. «Priez pour ma mère. Elle a tellement été affectée par cette affaire. «Hasbi Allah wa niîma al wakil» (Allah nous suffit, Il est notre meilleur garant )», a déploré Mohamed Bousfiha.





Rappelons que les autorités avaient ouvert une enquête, sous la supervision du parquet compétent, suite à la diffusion d’un extrait de l’émission «Momo Morning Show». Un auditeur aurait été victime d’un vol à l’arraché de son smartphone pendant qu’il discutait en direct avec l’animateur. Après le présumé crime, Momo a décidé de lui offrir un nouveau téléphone.

«La police judiciaire de Casablanca a ouvert une enquête afin d’identifier les individus ayant contribué à la fabrication d’un crime fictif, à la diffusion de fausses informations qui portent atteinte au sentiment de sécurité des citoyens vis des systèmes informatiques et à l’outrage à une institution organisée», précise la DGSN dans un communiqué.

Momo Bousfiha avait été libéré sous caution de 100.000 dirhams.

H.M.