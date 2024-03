Mi-séance : la Bourse de Casablanca frôle l’équilibre

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca évoluait proche de l’équilibre, lundi à mi-séance, son indice principal, le MASI, gagnant 0,01% à 12.980,59 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’améliorait de 0,11% à 1.058,3 pts, tandis que le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, abandonnait 0,03% à 952,9 pts. Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, perdait, quant à lui, 0,25% à 1.104,14 pts.

Sur le plan individuel, Douja Prom Addoha (+2,42% à 22,02 DH), Immorente Invest (+1,29% à 94,5 DH), Managem (+1,14 à 1.770 DH), SMI (+1,02% à 1 586 DH) et Bank Of Africa (+0,48% à 198,95 DH) enregistraient les plus fortes hausses. En revanche, les plus fortes baisses étaient accusées par TotalEnergies Marketing Maroc (-5,6% à 1.282 DH), Ctm (-3,39 à 570 DH), Fenie Brossette (-2,61% à 85,20 DH), Sonasid (-1,92% à 714 DH) et Stokvis nord Afrique (-1,72% à 10,30 DH).