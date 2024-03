Météo Maroc: faibles pluies ce samedi 23 mars

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 23 mars 2024:

– Ondées ou faibles pluies avec risque d’orage sur les plaines atlantiques centre, l’ouest des provinces du Sud et le Haut Atlas, et par endroits, la nuit suivante, sur les plaines atlantiques nord au sud d’El-Jadida et sur le sud de l’Oriental.

– Temps peu à passagèrement nuageux sur le reste du pays.

– Temps relativement chaud sur l’Oriental, le Saiss, l’est du Moyen Atlas, le Sud-Est et les plaines ouest voisines de l’Atlas.

– Formations brumeuses locales, la nuit et la matinée, sur les plaines nord, le Saiss, le nord de l’Oriental et le Sud.

– Rafales de vent assez fortes à fortes et pouvant soulever de la poussière par endroits sur l’Atlas, le Sud, le Sud-Est, l’Oriental, la région de Tanger et la Méditerranée.

– Températures minimales de l’ordre de 02/07°C sur les Haut et Anti-Atlas, de 16/23°C sur l’Oriental et l’Est du Moyen Atlas et de 08/15°C sur le reste du Royaume.

– Températures du jour en hausse.

– Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée devenant agitée l’après-midi sur le Détroit, agitée entre Jorf et Tarfaya et entre Boujdour et Lagouira et peu agitée à agitée devenant localement agitée à forte le soir entre Tanger et Larache.

