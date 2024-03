Baccalauréat 2024 : la carte nationale électronique obligatoire pour passer les examens

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé avoir procédé à la numérisation de plusieurs services qui nécessitent l’obtention de la carte nationale d’identité électronique (CNIE), dans le cadre de la poursuite de l’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la gestion du système éducatif et l’amélioration des prestations électroniques fournies à distance au profit des candidats aux examens certifiants.

Parmi ces prestations figure la vérification des données personnelles du candidat, un service qui vise à fournir une base de données précise, actualisée et dont les données correspondent à celles contenues dans le dossier de candidature et celles incluses dans les documents officiels au niveau de l’établissement, afin de limiter le risque des erreurs qui entachent d’habitude les données personnelles des candidats, et dont la correction entraîne des coûts, tant pour le candidat que pour l’administration éducative, indique le ministère dans un communiqué.

Tous les candidat(e)s sont tenu(e)s de vérifier leurs données via le service électronique susmentionné, comme condition pour pouvoir obtenir la convocation pour passer les épreuves du baccalauréat, souligne-t-on de même source.

Parmi les services figure également la demande de bourse d’études post-baccalauréat, car les candidats doivent obligatoirement disposer de la CNIE pour faire une demande de bourse pour les études après le baccalauréat. Il est possible aussi d’obtenir les résultats du baccalauréat immédiatement après leur affichage; ainsi que le dépôt des réclamations pour corriger les erreurs matérielles lors du passage des épreuves en plus de tous les services électroniques liés à la base de données du diplôme du bac dans sa nouvelle formule numérique, qui permet au candidat d’accéder à des services numériques sécurisés via différents supports électroniques tels que les téléphones portables, les ordinateurs et les tablettes, afin de consulter les données de ce diplôme, ainsi que de partager la copie numérique à des fins diverses.

Par ailleurs, le diplôme du baccalauréat comporte désormais, parmi ses données, le numéro de la CNIE, étant donné qu’aucun lauréat de la session 2024 ne peut prétendre au diplôme sans disposer de la CNIE, a relève la même source.

Afin de garantir l’obtention du diplôme du baccalauréat dès l’annonce des résultats des épreuves du baccalauréat, ainsi que de bénéficier de ces services numériques, le ministère appelle tous les candidats et candidates à obtenir rapidement la CNIE et en fournir une copie à l’administration de l’établissement dans lequel ils poursuivent leurs études, afin de compléter leur dossier de candidature pour pouvoir passer les épreuves du baccalauréat de la session 2024.