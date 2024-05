Candidats au baccalauréat 2024, ceci vous concerne

Le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Primaire et des Sports informe tous les candidates et candidats aux examens du baccalauréat, session 2024, qu’ils ont reçu le guide du candidat à travers leur adresse électronique [email protected].

Cette initiative vise d’une part à renforcer la communication avec les candidates et candidats et à encadrer leurs efforts pour une préparation efficace aux examens, et d’autre part à leur permettre de prendre connaissance de tous les aspects juridiques et organisationnels ainsi que des nouveautés concernant les examens du baccalauréat pour la session 2024.

Le ministère a précisé que l’accès au courrier électronique du candidat se fait en entrant le nom d’utilisateur composé du code Massar (Code MASSAR) via le portail Office.com, en utilisant le compte [email protected] et le mot de passe associé.

En cas de non-disponibilité ou d’oubli du mot de passe, le candidat peut accéder au service en ligne « Mot de passe oublié ? » dans l’espace élève ou via le lien : https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris.

Le ministère a expliqué qu’il est nécessaire de changer le mot de passe immédiatement après la première connexion au courrier électronique personnel afin de garantir sa sécurité pour une utilisation future, notamment pour obtenir des informations ou les résultats finaux des examens du baccalauréat session 2024.

Il est à noter que l’adresse électronique [email protected] a été mise à la disposition de tous les candidates et candidats pour recevoir leurs demandes d’informations et leurs questions concernant les examens du baccalauréat pour la session 2024.