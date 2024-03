Inflation: Baitas s’exprime sur les mesures prises par le gouvernement

Par LeSiteinfo avec MAP

Les multiples mesures prises par le gouvernement ont eu un « impact positif » et contribué à résorber l’inflation, a souligné, jeudi à Rabat, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

En réponse à une question sur les mesures gouvernementales pour endiguer l’inflation lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, Baitas a indiqué que le contexte international a été marqué par une forte inflation conjuguée à d’autres facteurs liés notamment à la rareté des précipitations et à la hausse des prix, notant que le gouvernement a déployé d’ »énormes efforts » pour faire face à cette problématique.

Il a expliqué, dans ce cadre, que les mesures prises par l’Exécutif en matière de suspension et d’exonération relative à l’importation des viandes rouges ainsi que la mobilisation de 10 milliards de dirhams pour soutenir les intrants agricoles ont contribué à réduire l’impact de la hausse des taux d’inflation.

Après avoir passé en revue les différents programmes gouvernementaux relatifs à l’aide sociale et aux aides destinées aux professionnels du transport, à la caisse de compensation et à la chaîne de production, Baitas a rappelé que le gouvernement maintient des mécanismes connus dans le traitement de la problématique de l’inflation et poursuivra ces efforts dans ce sens.

