Bourse de Casablanca : le bilan de la semaine

La Bourse de Casablanca a reculé du 29 janvier au 02 février, son indice principal, le MASI, perdant 1,09% à 12.493,40 points (pts). Le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, ont respectivement baissé de 1,67% à 1.016,21 pts et de 2,05% à 921,55 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a, quant à lui, augmenté de 2,21% à 1.076,92 pts.Sur le plan sectoriel, le secteur des chimies a enregistré la plus forte hausse (+7,42%) devant le secteur de la santé (+6,53%) et celui des mines (+4,47%).A l’inverse, l’indice des télécommunications a accusé la baisse la plus forte (-10,58%), suivi de l’indice du transport (-2,80%) et celui de l’électricité (-2,69%).

Le volume global des échanges a atteint 912,5 millions de dirhams (MDH) réalisé principalement sur le marché Central, dont le volume a atteint à 882,65 millions de dirhams (MDH), tandis que les transferts se sont établis à 9,25 MDH et les apports de titres à 20,62 MDH.S’agissant des instruments les plus actifs, Itissalat Al-Maghrib a occupé la première place avec un flux transactionnel de 190,07 MDH, devant Attijariwafa Bank (99,67 MDH) et Cosumar (75,46 MDH).

La capitalisation boursière s’est hissée, de son côté, à près de 644 milliards de dirhams (MMDH).Sur le front des valeurs, les plus fortes hausses ont été réalisées par Minière Touissit (+31,96% à 1.313 dirhams (DH)), SNEP (+8,16% à 528,9 DH), Akdital (+6,53% à 605 DH), TotalEnergies (+5,89% à 1.330 DH) et Balima (+4,48% à 210 DH).À l’opposé, Itissalat Al-Maghrib (-10,58% à 93 DH), IB Maroc.com (-5,92% à 21,6 DH), Résidences Dar Saada (-4,34% à 26,9 DH), CTM (-3,36% à 570,2 DH), et Managem (-3,19% à 1.820 DH) ont accusé les plus fortes baisses.Z.E.